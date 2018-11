Avant les grands, ce soir, au Groupama Stadium (21h), les U19 de l’Olympique Lyonnais disputaient cet après-midi la quatrième journée de la Youth League, à l’OL Training Center de Décines. Battus à Hoffenheim il y a deux semaines (3-1), les jeunes Lyonnais recevaient leurs bourreaux pour tenter de faire un pas vers la qualification. Après avoir mené, puis s’être fait rejoindre et dépasser, les hommes Stéphane Roche ont bien cru l’emporter en fin de rencontre, grâce à un penalty de Lenny Pintor. C’était sans compter un but tardif de Max Geschwill (3-3), qui permettait au TSG de valider son ticket pour les huitièmes de finale. L’OL (7 pts) reste second, loin devant le Shakhtar Donetsk et Manchester City (1 pt), qui s’affrontent à 16h.

Après avoir ouvert le score grâce à Hamza Rafia, profitant d’une percée d’Oumar Solet (1-0, 35e), l’OL se faisait rejoindre avant la pause, Théo Ndicka jouant les gardiens de but dans sa surface, concédant un penalty que transformait Domenico Alberico (1-1, 45e). En seconde période, alors que les Lyonnais poussaient pour prendre l’avantage et que Thomas Oualembo trouvait la transversale par deux fois, un but de l’épaule du numéro 9 allemand, David Otto, sur un corner de Domenico Alberico, venaient surprendre les jeunes Gones (1-2, 62e). Yaya Soumaré réalisait ensuite un superbe slalom sur le côté droit avant de servir Théo Nidcka en retrait, qui remettait les deux équipes à égalité (2-2, 69e). Lenny Pintor pensait lui donner un avantage définitif à l’OL, sur penalty (3-2, 82e), mais le défenseur Max Geschwill arrachait le nul d’un tir placé du pied droit dans la surface, à l’ultime seconde du temps réglementaire (3-3, 90e).