Alors que le LOSC a été nettement battu l’Ajax Amsterdam (4-0), l’Olympique Lyonnais devait racheter l’honneur des clubs français dans la Youth League contre le Zenit. Les jeunes Gones ont malgré tout été surpris peu avant la pause avec une réalisation de Maksim Bachinskiy (45e +3). Mais Lyon a rapidement égalisé au retour des vestiaires grâce à sa jeune pépite Rayan Cherki (48e).

Dans la foulée, Bradley Barcola a lancé Yaya Soumaré (55e) qui a inscrit le but du 2-1. Le milieu de terrain Titouan Thomas y est allé de son but pour donner plus de sérénité aux Rhodaniens (74e). Malgré le but de Kirill Kosarev (90e) en fin de rencontre, Lyon a inscrit un nouveau but sur penalty via El Hadj Coly (90e +3). Les Gones s’imposent 4-2 et débute bien la compétition.

