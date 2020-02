Les barrages de Youth League se disputaient cette semaine, et deux clubs français jouaient à 18h, quelques instants après l’élimination du LOSC contre Midtjylland aux tirs au but. En Espagne, l’Olympique Lyonnais croisait le fer avec Saragosse. Mal embarqués après l’ouverture du score de Tarroc (28e), les Gones ont renversé leur adversaire grâce à Gouiri (69e, 90e+4) et Thomas (80e) pour obtenir leur billet pour les huitièmes de finale (3-1).

De son côté, le Stade Rennais avait rendez-vous avec le FC Bruges. À la 17e minute, le club breton prenait l’avantage grâce à Francoise (17e) mais les visiteurs revenaient puisque de Wolf marquait sur penalty (61e). Avec ce score nul (1-1), les deux équipes devaient donc passer par la séance de tirs au but, et les Rennais ont eu le dernier mot (5 t.a.b à 3). Il y aura donc deux clubs français au prochain tour.