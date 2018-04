On connaît l’affiche de la finale ! Les demi-finales de la Youth League, équivalent de la Ligue des Champions pour la catégorie U19, se déroulaient aujourd’hui au stade de Colovray de Nyon, en Suisse. En ouverture, cet après-midi, les Blues de Chelsea s’étaient qualifiés pour leur troisième finale, après une séance de tirs au but indécise face au FC Porto (2-2, 5-4 t.a.b). Un peu plus tard, dans le même stade, Manchester City et le FC Barcelone s’affrontaient pour le deuxième ticket pour la finale. Au terme d’une rencontre spectaculaire et riche en buts, ce sont les Blaugranas qui ont validé leur place en finale (4-5).

5 buts à 2, tel était le score à la pause en faveur des Blaugranas ! Si les deux équipes s’étaient rendu coup pour coup dans les 30 premières minutes, Latibeaudière (1-1, 20e) répondant à Perez (0-1, 10e) et Nmecha (2-2, 24e) à Collado (1-2, 23e), les Skyblues allaient craquer une troisième fois sur un but de Puig (2-3, 31e) et l’expulsion de l’attaquant Lorenzo Gonzalez (36e) allait sans doute enterrer les espoirs des Anglais. Avant la pause, Perez inscrivait un doublé (2-4, 42e), son 7e but en 8 matches de Youth League avec le Barça et Marques alourdissait le score (2-5, 44e). Dans le deuxième acte, si le score semblait impossible à remonter, à dix contre onze, les petits Skyblues parvenaient à revenir grâce à Matondo (3-5, 69e) et faisaient trembler leurs adversaires lorsque Nmecha, encore lui, faisait fondre l’écart à six minutes du terme (4-5, 84e). Mais le Barça tenait bon. Vainqueurs de trois des quatre premières éditions de la Youth League, le FC Barcelone (2014) et Chelsea (2015, 2016) s’affronteront pour le titre ce lundi, à 17h, à Nyon.