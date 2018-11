Ce soir, le Paris Saint-Germain va défier Naples lors de la 4ème journée de l’UEFA Champions League (match à suivre sur notre live commenté). Comme à l’accoutumée, les équipes U19 des deux clubs se sont affrontées plus tôt dans la journées en Youth League. Il y a deux semaines à l’aller, elles s’étaient quittées sur un score nul et vierge (0-0).

Ce qui n’a pas été le cas cette fois-ci. Rapidement, les Parisiens ont ouvert le score par l’intermédiaire d’Arnaud Muinga (0-1, 13e). Puis Maxen Kapo a doublé la mise avant la mi-temps (0-2, 43e). Au retour des vestiaires, Adil Aouchiche a alourdi la sentence avec une superbe demi-volée (0-3, 51e). Malgré la réduction du score de Gianluca Gaetano et de Karim Zedadka (2-3, buts à la 62e et 66e), Paris a enfoncé le clou à la 70e grâce à Omar Yaisien (2-4) puis Tanguy Coulibaly (2-5, 89e). Avec cette victoire, les U19 du PSG recollent à Liverpool au classement, avec 7 points, et sont actuellement 2es.