Avant les grands, ce soir, au Parc des Princes (18h55), les jeunes pousses du Paris Saint-Germain recevaient l’Etoile Rouge de Belgrade, au Camp des Loges, à Saint-Germain-en-Laye, pour le compte de la 2e journée de Youth League, cet après-midi. Sèchement battus par Liverpool (5-2) en ouverture, les U19 de Thiago Motta ont remporté un succès précieux face aux jeunes Serbes, mais qui a été long à se dessiner (2-1).

Sous les yeux des contingents de CRS, préparés à encadrer les sympathisants de la tribune Auteuil, sevrés de football ce soir, en raison d’un huis-clos partiel du Parc des Princes, mais qui n’ont finalement pas fait le déplacement, et ceux de Nicolas Anelka, venu observer les Titis parisiens, le PSG a rapidement ouvert le score, par l’intermédiaire de Maxen Kapo (1-0, 7e), mais n’a pas su se mettre à l’abri. Si les Parisiens ont concédé l’égalisation juste avant la pause, par l’intermédiaire du capitaine, Dejan Joveljic, venu profiter d’une incompréhension entre Pembélé et Innocent (1-1, 45e+1), entré en cours de rencontre, Alexandre Fressange a finalement offert la victoire aux siens, d’un plat du pied, après un bel enchaînement (2-1, 80e). Dans l’autre rencontre du groupe C, Liverpool a concédé le nul dans les derniers instants à Naples (1-1), mais conserve la tête (4 pts). Le PSG (3 pts) est deuxième, Naples troisième (2 pts) et l’Etoile Rouge ferme la marche (1 pt).