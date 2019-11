Le PSG est officiellement éliminé de la Youth League après sa lourde défaite sur le terrain du Real Madrid 6-3. La rencontre aura été très spectaculaire et riche en buts, d’autant qu’il n’y avait que 1-1 à la pause, après un penalty de Baeza dès la 7e et l’égalisation de Kalimuendo, toujours sur penalty (41e).

Tout s’est emballé par la suite. L’attaquant parisien s’offrait un doublé (50e, 52e) et donnait deux buts d’avance aux siens seulement Sissako écopait d’un second avertissement et laissait ses partenaires à dix (59e). En infériorité numérique, les jeunes pousses du PSG ont littéralement coulé, encaissant cinq buts sur la dernière demi-heure par Gonzalez (62e), Ruiz (66e, 69e), Arribas (73e) et Delgado (90e+1) sur une passe de l’entrant, un certain Théo Zidane.