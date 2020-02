En terminant deuxième de son groupe de Youth League, le LOSC devait jouer un tour de barrages avec la possibilité de rallier les huitièmes de finale. La mission n’était pas évidente contre les Danois de Midtjylland qui sont réputés pour leur travail au niveau de la formation. Rapidement, le champion U19 du Danemark a pris l’avantage en transformant un penalty par l’intermédiaire de Nicolas Madsen (14e).

En seconde période, les Nordistes ont réussi à égaliser par l’intermédiaire de Cheikh Niasse (61e) sur un penalty. Décidément dans ce match, tout s’est joué sur le petit point blanc. Lors de la séance de tirs au but, Midtjylland s’est imposé 7-6 grâce à un tir victorieux de Viktor Bak Jensen. Le club danois se qualifie pour le tour suivant comme l’Atlético de Madrid qui s’est offert les Rangers (4-0) et Derby County qui a battu le Borussia Dortmund (3-1). Rennes et Lyon affronteront le Club Bruges et Saragosse à partir de 18h00.