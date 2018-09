En attendant le match de Ligue des Champions ce soir entre les grands (qui sera à suivre en live commenté sur notre site), Liverpool et le PSG se jouaient une première manche en Youth League. La rencontre a tourné à la démonstration en faveur des Anglais, notamment après une formidable première mi-temps.

Le défenseur Williams ouvrait le score de la tête dès la 8e minute, imité quelques instants plus tard par Camacho (15e). Adekanye venait corser l’addition avant la pause (36e). Les débats s’équilibraient un petit peu plus durant la seconde période, le PSG réduisant même la marque par l’intermédiaire de Cawdy Williams (73e), seulement Jones (75e) et Camacho (81e) ajoutaient deux nouveaux buts en faveur des jeunes Reds. Humiliés, les U19 Parisiens repartent d’Angleterre avec un score de 5-2 dans la besace puisque Kalimuendo marquait sur penalty à la toute fin (89e). Dure première pour Thiago Motta en Youth League. Rappelons que l’an dernier, le PSG avait perdu en 8e face au Barça, quand Liverpool s’était arrêté en quart de finale contre Man City.

Les compositions de départ :

Liverpool : Jaros - N. Williams, Lewis, R. Williams - Clayton, Coyle, Adekanye, Jones, Glatzel - Cain, Camacho.

PSG : Onvry - Makutungu, Nya, Pembele, Kouassi Nianzou - Kapo, Fressange, Aouchiche, Kalimuendo, Fadiga - Coulibaly.