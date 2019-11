Battu 3-1 par le Zenit en tout début d’après-midi, l’Olympique Lyonnais avait laissé échapper sa chance de valider directement son ticket pour la suite de la compétition en Youth League. Néanmoins, Benfica qui se déplaçait sur la pelouse du RB Leipzig n’a fait qu’une bouchée de la formation allemande en s’imposant 3-0.

Un résultat qui qualifie les Portugais et leur permet de rallier les huitièmes de finales de l’épreuve grâce à une première place. Avec 5 points d’avance sur le RB Leipzig et le Zenit, l’Olympique Lyonnais est sûr de terminer deuxième et se qualifie. Les jeunes Gones devront néanmoins passer par un tour de barrages face aux champions nationaux U19.