Qualifié pour la Youth League grâce à son titre de champion de France U19, le Montpellier HSC a brillamment passé les tours préliminaires. Victorieux de Zilina (Slovaquie) et Altinordu (Turquie), le club héraultais devait passer par les barrages pour obtenir un ticket pour les huitièmes de finale. Un choc contre Benfica qui a déjà atteint la finale de l’épreuve en 2014 et 2017. Après une première période qui s’achevait sur un score nul et vierge, ce sont les Portugais qui prenaient l’avantage.

Parfaitement servi par José Gomes, Tiago Gouveia ajustait le gardien montpelliérain (56e). Mené, mais pas abattu, le club français parvenait à égaliser par l’intermédiaire de son capitaine Clément Vidal (72e). Mieux, Amir Adouyev, le milieu de terrain franco-russe se chargeait de donner l’avantage à Montpellier. Avec cette victoire 2-1, le club français se qualifie pour les huitièmes de finale.