Après les qualifications d’Hoffenheim, Porto, Midtjylland, Barcelone, Lyon, Dinamo Zagreb ou encore du Real Madrid, le dernier ticket pour les quarts de finale de la Youth League se jouait entre Montpellier et Chelsea.

Et dans une première période très ouverte, les deux équipes s’offraient de belles occasions. Dans le second acte, les Blues accéléraient et Familio-Castillo ouvrait le score (1-0, 72e). Et si dans la foulée, Montpellier égalisait par l’intermédiaire d’Adouyev (1-1, 77e), McCormick redonnait l’avantage aux siens (2-1, 81e). Les Blues l’emportaient (2-1) et retrouveront ainsi le Dinamo Zagreb en quarts de finale.