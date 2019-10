L’Olympique Lyonnais avait débuté par deux victoires en Youth League et voulait poursuivre sur ce rythme. Tout débutait parfaitement pour les jeunes Gones qui trouvaient la faille rapidement. Ryan Cherki se fendait d’un petit ballon piqué qui battait le gardien adverse (9e). Néanmoins, Benfica n’abandonnait pas et égalisait sur un penalty transformé par Tiago Dantas (37e sp). Les Portugais poussaient jusqu’au bout, mais sur un contre, Ryan Cherki doublait la mise pour donner la victoire à son équipe suite à un gros travail de Pierre Kalulu (90e +4).

Avec cette victoire 2-1, Lyon prend seul la tête du Groupe G devant Benfica. Dans le même temps, le Borussia Dortmund jouait sur la pelouse de l’Inter Milan. Les Allemands ont rapidement pris les devants grâce à Youssoufa Moukoko (9e) qui a réalisé un record de précocité en devenant le plus jeune buteur de la compétition. Mais l’Inter Milan a inversé la donne avec un triplé de Matias Fonseca (31e, 46e et 49e) et une réalisation de Tibo Persyn (23e). Avec cette victoire 4-1, l’Inter Milan enchaîne un troisième succès en autant de rencontres. Un peu plus tôt, le RB Salzbourg a cartonné le Napoli en s’imposant sur le score de 7-2.

Les matches de l’après-midi :

Salzbourg 7-2 Napoli : Sesko (8e et 14e), Anselm (46e), Phelipe (47e), Adamu (64e) ; Sucic (82e) et Seiwald (90e +2) pour Salzbourg, Costanzo (7e) et Vrikis (72e sp) pour le Napoli

Benfica 1-2 Olympique Lyonnais : Dantas (37e sp) pour Benfica, Cherki (9e et 90e +4) pour l’Olympique Lyonnais

Inter Milan 4-1 Borussia Dortmund : Persyn (23e), Fonseca (31e, 46e et 49e) pour l’Inter Milan, Moukoko (9e) pour le Borussia Dortmund