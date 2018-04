Les demi-finales de la Youth League, équivalent de la Ligue des Champions pour la catégorie U19, se déroulent aujourd’hui au stade de Colovray de Nyon (Suisse). En ouverture, cet après-midi, Chelsea était opposé au FC Porto. Vainqueurs de deux des quatre premières éditions de la compétition, les Blues se sont qualifiés pour une nouvelle finale, après une séance de tirs au but indécise (2-2, 5-4 t.a.b).

L’attaquant néerlandais Daishawn Redan avait d’abord ouvert le score pour les Blues (1-0, 29e) et le défenseur portugais Diogo Lucas Queiros permis aux Dragons d’égaliser (1-1, 40e). En seconde période, João Mário Neto pensait offrir la qualification aux Portugais (1-2, 80e), mais à deux minutes du terme le défenseur Joshua Grant offrait une séance de tir aux buts aux Anglais (2-2, 88e). Si les deux équipes avaient tour à tour l’opportunité de se qualifier grâce à des gardiens auteurs de deux et trois arrêts sur leur ligne lors de la séance de tirs aux buts, ce sont finalement les Blues qui validaient leur ticket, grâce à une dernière parade de Jamie Cumming et au tir au but vainqueur du milieu néerlandais Juan Familio-Castillo. Chelsea rencontrera en finale, ce lundi (17h), le vainqueur de l’autre demi-finale, qui oppose Manchester City au FC Barcelone, cet après-midi (17h).