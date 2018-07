Parti à l’Athletic pour plus de 20 M€, Yuri Berchiche (28 ans) était présenté ce jeudi midi à la presse. Le latéral gauche espagnol en a profité pour clamer qu’il ne ressentait aucune pression à l’idée d’être la recrue la plus chère de l’histoire du club basque. « De la pression ? Non, aucune. Cela me motive encore plus, je travaillerai dur au quotidien pour justifier cela. Je suis impatient de débuter. L’idée de faire de mon mieux pour aider le club et mes partenaires », a-t-il lancé.

Le défenseur a également profité de l’occasion pour raconter son expérience au Paris SG. « Quand je suis arrivé au PSG, j’ai eu un peu peur, je tremblais, je les voyais comme des stars que je regardais à la télé. Mais en partageant leur quotidien, tu te rends compte que ce sont des joueurs comme nous, comme les autres. J’ai beaucoup appris d’eux. Je n’ai que de bonnes choses à dire sur eux. Et quand j’aurais des enfants, je pourrais leur dire que j’ai côtoyé quelques unes des plus grandes stars du monde du football », a-t-il glissé, ému.