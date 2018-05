Comme chaque jeudi, c’est le retour du Grand Show des Réseaux Sociaux. Avec cette semaine, le maillot de Dabo, Porto champion du Portugal, Bonucci offre son brassard à un tifosi, Mamadou Sakho ovationné par les fans de Crystal Palace, le nouveau partenaire de jeu de Mbappé, 10 000 fumigènes en D3 algérienne, Zidane salue Iniesta pour son dernier Clasico, la réaction de Nantes d’un fan sur le penalty loupé de Sala, la dernière de Wenger à l’Emirates, la Fiorentina n’oublie pas Astori, Balotelli et Saint-Maximin sur Fortnite, le Happy Monday de Evra ou encore Neymar qui peaufine son retour.

On poursuit avec Ribéry qui prolonge d’un an au Bayern Munich, Manchester City enfin titré, Benjamin Mendy ira à Lyon pour la finale, l’amitié entre Stéphanois et Bordelais, Mohamed Henni met Aulas KO, l’hommage de Nantes à Henri Michel, David Luiz le gymnaste, le surnom de Nkunku, Paris et Les Herbiers qui soulèvent la Coupe de France ensemble, le Barça qui fête son doublé, Iniesta offre son maillot à Ramos, le message de Moundir à Aulas et enfin le tennis-ballon à Monaco.