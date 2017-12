Quelques jours après le tirage au sort à Moscou, qui a placé la France dans le groupe C avec le Pérou, l’Australie et le Danemark, et l’Espagne dans le groupe B avec le Portugal, l’Espagne, le Maroc et l’Iran, l’ancien champion du monde 1998 Zinédine Zidane s’est montré optimiste pour les Bleus et la Roja.

« Je pense que cela a été un tirage au sort clément pour l’équipe de France et qu’ils doivent sortir de leur groupe. Sans jamais de facilité, parce qu’il n’y a jamais de match facile, mais je les vois passer. Et les Espagnols aussi », a commenté l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.