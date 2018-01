Il y a quelques jours, Zinedine Zidane a fêté ses deux ans à la tête du Real Madrid. En deux années, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France a remporté plusieurs trophées dont les deux dernières Champions League. Même si cette saison est un peu plus difficile, ZZ a été élu entraîneur français de l’année 2017 par France Football. L’occasion pour lui d’évoquer son métier et son avenir.

« Zinédine Zidane n’est plus joueur au Real. Ce Zidane-là n’existe plus. C’est désormais le Zinédine Zidane entraîneur qui doit recréer une carrière. Je ne suis pas protégé par ce que j’ai réalisé comme joueur dans ce club. (...) Je sais qu’un jour ça va s’arrêter au Real. Alors j’en profite et je me donne tous les moyens pour réussir. Je me dis "s’il me reste dix jours ici, eh bien fais ces dix jours à fond. Si c’est six mois, fais ces six mois à fond." Je ne pense pas à autre chose. Je sais que je ne vais pas rester dix ans. »