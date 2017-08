En proie à des soucis avec le fisc, Ronaldo a été présenté devant la justice ce lundi. D’après la Cadena COPE, le Portugais est sous la menace d’une très grosse sanction mais selon Zidane, le joueur vit bien ces moments compliqués.

« L’important, c’est ce que Ronaldo m’a dit. Il est serein à présent. Il profite de ses derniers jours de vacances. Depuis que cette date du 31 juillet est passée, il se sent plus détendu. Il sera avec nous le 5 (août) et nous espérons que cela appartiendra au passé. » Zidane s’est exprimé en conférence de presse ce mardi.