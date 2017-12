Zinedine Zidane inscrit toujours plus son nom en lettres d’or dans les livres d’histoire du Real Madrid. En décrochant le Mondial des Clubs aux Émirats Arabes Unis, le technicien français, arrivé en janvier 2016 sur le banc de l’équipe première, a obtenu son 8e titre à la tête du club merengue (Liga 2017, Ligue des Champions 2016 et 2017, Supercoupe d’Europe 2016 et 2017, Supercoupe d’Espagne 2017 et donc Mondial des Clubs 2017).

Un 8e trophée qui place, selon une infographie d’El Pais, ZZ à la 2e place des coaches les plus titrés sur le banc de touche de la Casa Blanca, à égalité avec Luis Molowny. Il est à 6 longueurs du recordman Miguel Angel Muñoz, qui en a remporté 14. Une sacrée performance, d’autant que sa feuille de statistiques est impressionnantes : 115 matches, 84 victoires, 21 nuls, 10 défaites, 306 buts pour et 114 buts contre. Chapeau !