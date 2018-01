Élu entraîneur de l’année 2017 par la FIFA notamment, Zinedine Zidane pourra ajouter un trophée de plus à la longue collection. Le coach du Real Madrid a été élu entraîneur français de l’année 2017 par France Football.

ZZ, qui a décroché cinq trophées majeurs avec la Casa Blanca l’année passée, devance largement le sélectionneur national Didier Deschamps et le technicien de l’Olympique Lyonnais Bruno Genesio. « Je me suis préparé et bien préparé pour ça, de même que je me suis préparé à ce que ce soit compliqué. Je ne suis donc pas surpris quand les choses fonctionnent un peu moins bien, je sais réagir. Aujourd’hui, oui, le danger est là, mais je ne vais pas changer », a-t-il expliqué à l’hebdomadaire.