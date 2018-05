Nouvelle star outre atlantique, Zlatan Ibrahimovic ne cesse de faire le tour des plateaux de télévision. Son franc-parler, plaît énormément dans la patrie de l’oncle Sam et il était cette fois-ci sur le plateau de CBS. Lors d’un entretien, il est revenu sur son arrivée à Los Angeles.

Il a notamment été questionné sur l’existence d’une offre XXL venant de Chine : « Oui j’avais plusieurs offres et oui, une d’elles venait de la Chine et je l’ai refusé parce que je sentais que mon destin était à Los Angeles. Mon défi était LA et je veux conquérir LA. Mais beaucoup de gens diraient wow, 100 millions et accepteraient. »