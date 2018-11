Ce n’est visiblement plus un secret. Le Milan veut faire revenir Zlatan Ibrahimovic et le Suédois voudrait revenir chez les Rossoneri. Depuis plusieurs jours, la presse italienne s’accorde à dire que l’attaquant a trouvé un accord avec la formation italienne pour un contrat de six mois assorti d’un salaire oscillant entre 2 M€ et 2,8 M€ selon les sources. Face à toutes ces rumeurs, c’est désormais à l’ancien attaquant du PSG de prendre la parole dans une interview accordée à Vanity Fair. Il affirme aimer le club de Milan mais ne sait pas encore si un accord est possible.

« Il y a un intérêt. Mais je serai bien une autre année ici à Los Angeles. Milan et moi, ce n’est pas un secret. J’y ai passé deux merveilleuses années et je ne voulais pas partir mais, comme je l’ai dit dans mon livre, ils m’ont "forcé" à aller à Paris. Nous avons gagné, je suis devenu un meilleur buteur dans un super club avec une super ambiance. Et il y avait encore la vieille garde. Des joueurs incroyables avec qui j’ai eu la chance de jouer et de gagner. Et je sais ce que signifie gagner en Italie. Je me suis débrouillé avec les trois plus grands clubs d’Italie, la Juventus, Milan et l’Inter. À Milan, ils m’ont bien traité. Je venais de Barcelone où j’avais connu la tristesse et à Milan, ils m’ont rendu mon sourire. Un retour ? Je ne dis pas non mais je ne dis pas oui. Nous verrons... »