Après avoir évoqué le cas Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic a encore évoqué un sujet de l’équipe de France. L’attaquant du Los Angeles Galaxy a en effet parlé de Paul Pogba avant la rencontre entre la Croatie et le Nigeria. Le joueur de 36 ans a en effet défendu le milieu de Manchester United, tout en cassant les autres milieux de l’équipe de France. « Je le connais très bien, et il y a beaucoup de critiques à son égard. Quand on gagne autant d’argent que lui, quand on vaut une si grosse somme, on est sujet aux critiques par jalousie ou juste pour avoir une opinion. Si je regarde les milieux de terrain de cette équipe, il a plus gagné qu’eux tous réunis. Il n’y a que Matuidi qui peut se permettre de donner son avis. Les autres ne peuvent rien dire, ils n’ont jamais joué de finale de la Ligue des champions. Il est encore jeune et il progresse toujours », a expliqué le Suédois sur BeIN Sports.

Zlatan Ibrahimovic, qui a côtoyé l’international français chez les Red Devils, a ensuite fait l’éloge de ce dernier : « si vous voulez en parler, parlez des autres joueurs qui ne gagnent pas. Il a déjà gagné. Il fait son travail et il devient meilleur. Il est en train de devenir plus mature. Les attentes sont importantes autour de lui parce que nous savons à quel point il est bon. Je le connais personnellement et il travaille très dur. Il est très professionnel. Il veut toujours s’améliorer. Et quand je vois toutes ces personnes qui le critiquent, il y a beaucoup de jalousie. Parce qu’il gagne plus d’argent qu’eux. » Paul Pogba devrait apprécier ses paroles.