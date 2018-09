Zlatan Ibrahimovic n’a pas sa langue dans la poche et marque son empreinte par ses buts extraordinaires. Le dernier en date ? Une réalisation acrobatique synonyme de 500e but en carrière. Logiquement il a donné son avis sur le Prix Puskas comme le rapporte le Daily Mail. Le Suédois n’aurait pas décerné le trophée à Mohamed Salah pour son but face à Everton.

Pour lui, le retourné inscrit par Cristiano Ronaldo en quart de finale de la Ligue des Champions face à la Juventus était le plus beau parmi les buts nommés. Il a toutefois répondu par son style si caractéristique : « Je pense que Cristiano a marqué un beau but. Je n’ai pas vu les candidats, car si mon but n’était pas là, ce n’était pas intéressant. » D’ailleurs, il en a profité pour donner rendez-vous pour l’année prochaine : « Mais mon but aurait dû être là, celui contre le LAFC, ou vous avez mes 500 buts, mais voyons. Peut-être que je serais là l’année prochaine. »