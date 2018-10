Opportuniste. Jovane Cabral sait mettre à profit le temps de jeu qu’on lui offre pour sa première saison au sein de l’effectif professionnel du Sporting CP. L’ailier de 20 ans est précieux et très souvent décisif lorsque José Peseiro fait appel à lui. Trois fois déjà, il est sorti du banc de touche pour aider les Leões à faire la décision - contre Feirense (1-0, 4e journée de Liga NOS) et à Vorskla (1-2, 2e journée de Ligue Europa) - ou se donner de l’air dans les derniers instants - face à Qarabag (2-0, 1ère journée de Ligue Europa). Avec 3 réalisations mais aussi 2 passes décisives en 264 minutes passées sur les terrains, le jeune homme, souvent bien placé au bon endroit, affiche déjà une belle régularité. « L’entraîneur m’a donné beaucoup de confiance et cela me permet d’aider. J’espère continuer à faire de bons matches », a-t-il glissé au sortir du succès à Vorskla au micro de la chaîne de la télévision SIC.

Ses partenaires sont sous le charme, à l’image de son capitaine Nani, interrogé par Record. « Jovane est un petit spectaculaire et humble. Il écoute ce que lui dit l’entraîneur et montre qu’il peut aider l’équipe », a-t-il expliqué. Ravi des prestations de son jeune n° 77, son coach préfère toutefois prendre des pincettes. « Nous devons faire attention. Tout va de plus en plus vite, on gonfle rapidement le niveau des joueurs. Plus vous le mettez en une de vos journaux, plus nous parlons avec lui pour qu’il soit prêt quand les choses iront moins bien. En ce moment, il est sur un nuage, mais nous lui rappelons tous les jours qu’il doit garder les pieds sur terre. Nous ne voulons pas que Jovane sorte du droit chemin », expliquait-il récemment en conférence de presse.

Le Sporting CP l’a déjà blindé

Preuve du soin qu’il accorde à son nouveau talent en herbe - rapide, puissant, bien placé et bon frappeur - le Sporting l’a prolongé début septembre jusqu’en juin 2023, fixant même sa clause libératoire à 60 M€. « C’est un sentiment unique, je suis très heureux d’avoir prolongé mon contrat avec le Sporting. Je souhaite simplement continuer à donner du bonheur aux supporters et au club. J’ai toujours cru en moi et je visais le groupe professionnel depuis un petit moment. Je veux continuer à en profiter et à travailler », confiait-il au moment de sa signature, espérant marcher sur les traces de ses glorieux aînés ailiers formés à Alcochete.

« C’est toujours le club que j’ai voulu représenter, car c’est d’ici que sont sortis quelques uns des meilleurs joueurs portugais de tous les temps, comme Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma et Nani. Tous des ailiers. Je suis très fier que mon rêve devienne réalité. Mais j’en veux encore plus ! » Né au Cap-Vert, il a finalement opté pour la nationalité portugaise ces dernières semaines, avec la claire intention de découvrir, un jour, la Seleção. Vu ses débuts au Sporting CP, Jovane Cabral peut rêver à un avenir radieux.