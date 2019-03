Ce samedi, au Dragão, le FC Porto accueille Benfica (24e journée) pour ce qui constitue sans doute la finale du championnat de Liga NOS. Si les Portistas de Sergio Conceição, plus réguliers depuis le début de l’exercice, sont leaders au classement, les Lisboètes débarquent dans le nord du Portugal avec de hautes ambitions. Grâce à une superbe série depuis l’arrivée de Bruno Lage sur le banc de touche en remplacement de Rui Vitoria (11 victoires, 1 nul, 1 défaite toutes compétitions confondues), les Encarnados sont revenus à un petit point de leur adversaire du week-end et peuvent donc toujours rêver d’un sacre national.

Symbole de cette forme étincelante, la jeunesse dorée du centre de formation du SLB confirme sa prise de pouvoir à l’étage supérieur. Des espoirs qui commencent à attirer les regards, au vu du nombre de scouts de cadors étrangers présents en tribunes à chacune de leurs sorties. Mais qu’on se le dise, Luis Filipe Vieira ne compte pas les laisser filer si facilement. « Nous avons comme objectif de conserver nos meilleurs talents le plus longtemps possible », a-t-il lancé avant de poursuivre. « Nous n’avons aucune intention de vendre nos principaux joueurs issus du centre de formation. Ils ne partiront que pour le montant de leurs clauses libératoires ».

Trois clauses à 100 M€ ou plus !

Le patron benfiquiste a joint les actes à la parole. Jeudi soir, LFV a par exemple annoncé la signature du nouveau contrat de Francisco Reis Ferreira. Plus connu sous le surnom de Ferro, ce jeune défenseur central de 22 ans formé au club, auteur de 2 buts lors de ses 2 premiers matches avec l’équipe première le mois dernier, est désormais lié au SLB jusqu’en juin 2023. Son salaire est passé de 90 000€ à 350 000€ annuels. Surtout, sa clause libératoire est elle passée à de 60 à 100 M€. Un signe fort de la confiance, autant qu’un avertissement aux éventuels courtisans. Un avertissement de plus.

En effet, Benfica a en effet déjà blindé ses deux espoirs les plus prometteurs João Félix (19 ans) et Gedson Fernandes (20 ans) jusqu’en juin 2023 avec des clauses libératoires fixées à 120 M€ ! Annoncé comme le prochain talent en devenir du club, João Filipe dit Jota (19 ans), déjà dans le viseur du Real Madrid, est lui aussi en discussion pour prolonger et surtout augmenter sa clause au même niveau, selon Record ! Autres jeunes formés au club, Florentino (19 ans), cité dans l’orbite du Borussia Dortmund, et Ruben Dias (21 ans), courtisé par la Juventus Turin, possèdent eux des clauses fixées à 60 M€. Une véritable mine d’or.