Toute l’Espagne trépigne d’impatience avant ce choc de la 13ème journée entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone (à suivre en direct commenté sur notre site). Seul un petit point sépare les Colchoneros des Blaugranas. L’enjeu demeure donc de taille pour les deux formations qui évolueront dans un Wanda Metropolitano plein à craquer. Pour tenter de faire chuter le Barça, Diego Simeone devrait opter pour un traditionnel 4-4-2. Dans les buts on retrouverait donc Jan Oblak accompagné du duo Savic, Lucas Hernandez en charnière centrale.

Dans les couloirs, Arias occuperait le flanc droit et Filipe Luis le côté gauche. Devant la défense, Rodrigo et Thomas pourraient démarrer la rencontre. Saul Niguez se positionnerait plus haut côté droit et Koke serait son pendant côté gauche. Enfin en attaque, El Cholo devrait miser sur Antoine Griezmann et Diego Costa pour se payer le scalp « de la meilleure équipe du monde » selon ses dires...

Le Barça sans Rakitic et Coutinho

Côté FC Barcelone, Ernesto Valverde pourrait opter pour un 4-4-2 et doit composer avec les absences d’Ivan Rakitic (suspendu) et Philippe Coutinho trop juste après sa déchirure au biceps fémoral de la cuisse gauche contractée face à l’Inter en Ligue des champions. Dans les buts, Ter Stegen devrait être titulaire et accompagné par Gerard Piqué et Clément Lenglet en défense centrale.

Sur les côtés, Nelson Semedo occuperait le flanc droit et Jordi Alba le côté gauche. Devant la défense, Valverde pourrait opter pour Sergio Busquets et Arthur en l’absence de Rakitic. Sergi Roberto évoluerait un cran plus haut côté droit et Arturo Vidal occuperait le côté gauche. Enfin, le duo composé de Lionel Messi et Luis Suarez devrait être aligné en pointe. Reste à savoir désormais si les Colchoneros parviendront à faire chuter l’ogre catalan...