C’était le choc du week-end de l’autre côté des Pyrénées. L’Atlético de Madrid, fort de ses deux rencontres de rang avec au moins quatre buts inscrits, accueillait une équipe catalane toujours dans le doute, qui sort d’une victoire à l’arrachée contre le promu Leganés au Camp Nou (2-1). Pour ce duel entre ogres du championnat ibérique, Luis Enrique alignait un 4-3-3 assez classique sur phase défensive qui se transformait en 3-4-3 en séquence offensive. En revanche, c’était Mathieu qui occupait le flanc gauche de la défense, et Rafinha était présent dans l’entrejeu. Pour sa part, Diego Simeone optait pour un 4-4-2 classique, sans changement notable si ce n’est le retour de Jan Oblak dans les cages après plusieurs semaines d’absence.

Les Colchoneros démarraient fort, avec plusieurs situations dangereuses dans les minutes suivant le coup d’envoi. Godín s’imposait devant Umtiti mais envoyait le ballon dans les nuages notamment (4e). Une chose est sûre, l’intensité était de mise en ce début de partie, avec de nombreux contacts dans le milieu de terrain. C’est toujours l’Atlético qui se frayait des chemins vers les derniers matchs adverses de plus en plus facilement, à l’image de cette reprise de volée de Gabi, finalement bien captée par le gardien barcelonais (16e). Dans la foulée, Umtiti taclait pour sauver les siens sur une demi-volée de Griezmann (17e). Carrasco était particulièrement actif sur son côté gauche, et contribuait pleinement à la large domination colchonera. Derrière, Griezmann obligeait ter Stegen à sortir une parade décisive suite à une frappe de l’extérieur de la surface (26e) ! Les assauts s’enchaînaient, et les Catalans ne répondaient que trop timidement, à l’image de cette frappe sans danger de Suarez (34e). Messi expédiait lui un joli-coup franc qui se dirigeait en lucarne, avant qu’Oblak ne sorte une parade magnifique (38e).

La réussite était du côté du Barça

Le portier colchonero sortait un nouvel arrêt réflexe décisif, cette fois sur une tête de Piqué (43e). Complètement étouffé par le pressing adverse, le Barça était incapable de développer son jeu, étant obligé d’avoir recours aux actions individuelles, souvent sans succès. On retrouvait ainsi les lacunes habituelles de ces derniers à temps, à savoir un milieu de terrain complètement inexistant, eclipsé par le milieu rival. A contrario, les locaux parvenaient à percer les lignes blaugranas plutôt facilement, bien qu’ils aient un peu baissé le pied dans le dernier quart d’heure de cette première période. Au retour des vestiaires, le Barça tentait de frapper un grand coup, et après un caviar de Messi, Suarez ouvrait trop son pied devant Oblak (48e). Mais l’Atlético était toujours dans le coup, et ter Stegen sortait une nouvelle parade providentielle devant Griezmann (51e).

Et les troupes de Diego Simeone allaient payer cher ces occasions manquées. Après une suite de contre-favorables dans la surface de l’Atlético, Rafinha se retrouvait avec le ballon entre les pieds, et l’expédiait au fond des filets (0-1, 63e). Plutôt bien payé pour les Catalans, qui allaient cependant rapidement être sanctionnés. Sur un coup franc tiré par Koke, Godín mettait la tête pour dévier au premier poteau et tromper le portier allemand du Barça (1-1, 70e). Dès lors, les débats se sont équilibrés, avec deux équipes semblant capables de prendre les devants. C’est finalement le Barça qui a fait la différence. Sur un ballon en retrait de Suarez, Messi voyait sa frappe déviée par Savic, mais il parvenait à récupérer le rebond et catapulter le ballon au fond (1-2, 87e). Le score en est finalement resté là, et le Barça, avec beaucoup de réussite, passe provisoirement en tête de la Liga. On notera qu’en Liga, Samuel Umtiti a gagné les 14 rencontres qu’il a disputées.

L’homme du match : Umtiti (8) : pris sur corner dès le début du match (4e), il s’est bien rattrapé et sauve son équipe en contrant une frappe de Griezmann (16e). Il aurait même pu ouvrir le score sur une frappe (38e). Il est sur deuxième but de Messi, puisque c’est l’avant dernier passeur, avec une passe clé pour Suarez. Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a livré une grosse prestation.

Atlético de Madrid

Oblak (6,5) : l’excellent portier slovène était de retour dans les cages rojiblancas après sa période d’indisponibilité de plusieurs semaines. Et il n’a pas déçu. Il sortait notamment un arrêt exceptionnel sur un coup-franc de Messi (38e), ou une belle parade sur une tête de Piqué (43e). Il ne peut pas grand chose sur le but de Rafinha, où il est livré à son sort, et n’a finalement pas eu tellement d’autres opportunités de briller. Il sort peut-être un peu tard sur le but de Messi, mais il ne peut pas être tenu pour responsable (86e). Un retour plus que réussi en somme.

Vrsaljko (5,5) : il a parfois eu du mal face à Neymar, encore une fois très volontaire sur son côté. Mais globalement, il a plutôt bien tenu face aux assauts du Brésilien, qui n’a jamais eu de véritable occasion. L’absence d’Alba en face, avec qui Neymar aime bien s’associer, l’a aussi aidé. On l’attendait cependant un peu plus dans les derniers mètres, son apport offensif ayant été assez limité en somme. Il était face à un de ses premiers gros matchs en tant que titulaire avec les Colchoneros et il plutôt bien réussi.

Savic (7) : dans l’axe de la défense, il a régné en patron. Lui qui a parfois été peu rassurant ces derniers temps, avec un but contre son camp mardi notamment, a été très rassurant sur sa pelouse. Le Monténégrin a réalisé plusieurs interventions décisives, devant Neymar et Messi notamment, et n’a que très rarement perdu ses un-contre-un. L’Argentin l’a ainsi mis en difficulté à quelques occasions, finalement sans incidence pour l’équipe. Peut-être son meilleur match depuis son arrivée sur les rives du Manzanares.

Diego Godín (7) : lui aussi a réalisé une belle prestation dans la charnière centrale de l’Atlético. Il a bien tenu son compatriote Luis Suarez en laisse, et s’est montré à son avantage dans le jeu aérien par exemple, tout en étant assez précis à la relance. L’ancien de Villarreal marque d’ailleurs le but de l’égalisation en plaçant à merveille sa tête, comme il le fait régulièrement (70e).

Filipe Luis (6,5) : sur son couloir, il n’avait que trop peu d’adversité, puisque ni Rafinha ni Sergi Roberto étaient en jambes cet après-midi. Comme son acolyte du côté droit, il a finalement eu peu de boulot défensivement parlant face à des adversaires assez éteints, mais a en revanche beaucoup déboulé sur son côté pour apporter du danger devant, combinant bien avec Carrasco pendant la première demi-heure de jeu probablement.

Gabi (6) : dans tous les bons coups défensivement parlant. L’emblématique capitaine de l’Atlético a ainsi réalisé plusieurs interceptions aux alentours du rond central, tout comme il a régulièrement empêché ses vis-à-vis de relancer le jeu, avec un pressing incessant et une certaine intensité dans les duels. Dans l’élaboration du jeu, il a été assez présent, avant de passer dans un registre un peu plus défensif au fur et à mesure que la rencontre avançait.

Saúl (6) : très en vue dans le jeu, il confirme son retour en forme depuis plusieurs rencontres. Dans une position assez hybride, puisqu’il avait beaucoup de liberté quant à son positionnement sur la pelouse, alternant entre axe et côté droit, celui qui nous a habitué à marquer des buts extraordinaires sur la scène européenne a beaucoup participé au jeu et était à l’origine de beaucoup de situations dangereuses, surtout en première période.

Koke (6,5) : excentré sur le côté droit, l’international espagnol a encore réalisé une prestation plus qu’honorable. Distribuant les ballons très proprement à ses coéquipiers du front de l’attaque, il est peu à peu repassé dans l’axe, où il a prêté main forte à Gabi dans les labeurs défensives. On aurait tout de même aimé le voir prendre plus d’initiatives et le voir par exemple lâcher des passes éclairs dont lui seul a le secret pour ses attaquants. Il distille tout de même la passe décisive sur coup franc pour le but de l’égalisation de Diego Godín.

Carrasco (6,5) : comme souvent, c’était le joueur le plus virevoltant du côté de l’Atlético. Il a mis le feu à la défense, mettant Sergi Roberto en difficulté à de nombreuses reprises, avant d’enchaîner sur une action individuelle ou sur une passe pour un coéquipier. Mais encore une fois, il a été trop irrégulier sur l’ensemble de la rencontre, et a plus ou moins disparu en deuxième période. Fernando Torres, qui a pris sa place (68e), n’a pas eu énormément de s’illustrer

Griezmann (6) : match assez curieux pour le crack français. En première période, il a été peu en vue, mais paradoxalement très dangereux, comme sur cette frappe lointaine à la 26e minute notamment. Il touchait ainsi beaucoup de ballons dans la surface, même s’il n’en profitait pas. Au retour des vestiaires on l’a vu plus participatif dans le jeu, derrière Gameiro puis Torres. On attendait cependant cette action ou ce geste pour faire la différence, mais il n’est finalement pas venu.

Gameiro (5) : on l’a surtout vu dans un registre de créateur ou de playmaker en première période, comme ce caviar pour Griezmann, mal négocié par le n°7 de l’Atlético (34e). Il a souvent tenté de partir dans le dos des défenseurs, mais a été sevré de ballons et n’a eu aucune véritable occasion pour faire trembler les filets. Il a laissé sa place à Angel Correa (72e), mais l’Argentin n’a finalement pas apporté grand chose, un peu esseulé devant.

FC Barcelone

Ter Stegen (6,5) : le portier catalan à encore une fois sauvé son équipe, comme souvent cette saison. Malgré deux mauvaises relances (15e, 16e ), il fait une énorme claquette sur une frappe de Griezmann (26e), puis sur une autre frappe du Français (52e). Il s’incline finalement face à Godin (70e), sur un coup-franc, le gardien de but a manqué de réflexes sur le coup.

S.Roberto (5) : il était complètement dépassé durant la première mi-temps sur son côté droit. Carrasco et Gameiro lui ont fait beaucoup de mal. Offensivement il s’est plus montré que Jeremy Mathieu, mais l’Espagnol n’a pas été assez précis. Remplacé par André Gomes (84e), qui n’a pas eu le temps de se montrer.

Umtiti (8) : voir ci-dessus.

Piqué (6,5) : il protège bien le cuir devant Gameiro (14e). Mais il a tout de même été mis en difficulté, notamment dans les airs. Il place une bonne tête sur corner, qui termine dans les bras d’Oblak (43e). Il s’impose devant Torres en toute fin de match (90+1).

Mathieu (6,5) : le Français a fait un match correct, il revient bien à plusieurs reprises, comme ce retour sur un contre madrilène, où il s’impose devant Griezmann (60e). Offensivement, il n’a pas apporté grand-chose voire rien du tout. Mais ce n’était pas forcément son rôle. Il se blesse, seul, à la cheville gauche. Il est remplacé par Lucas Digne (77e), qui fait une entrée intéressante.

Rafinha (6,5) : le Brésilien n’a pas fait un grand match. Les Barcelonais se sont fait étouffer au milieu de terrain, et le joueur est tout de même celui qui a été le meilleur dans le cœur du jeu. Après un début de match plus que poussif, le joueur de 24 ans est monté en puissance au fil des minutes, comme en témoigne son but. C’est en effet lui qui ouvre le score, suite à un cafouillage dans la surface de réparation des Colchoneros (62e).

Busquets (4) : il a fait un match plus que moyen. Dépassé dans tous les secteurs de jeu. L’Espagnol n’a pas réussi à faire parler la technique qu’on lui connait. Il prend même un carton jaune pour un excès d’engagement (54e). C’est un match à oublier pour lui-même malgré la victoire.

Iniesta (4) : les années passent et ne se ressemblent pas pour Don Andrés Iniesta. Le Barcelonais n’a eu aucune influence dans le jeu, et n’y était pas. Le joueur ne s’est pas vraiment remis au niveau physiquement depuis son retour de blessure et est logiquement remplacé par Rakitic (71e), qui a fait une bonne entrée, en montrant beaucoup d’envie.

Messi (5,5) : le petit génie argentin n’a pas fait de différences. Il frappe au-dessus du cadre (8e), puis s’essaie sur coup-franc, mais Oblak était attentif et détourne le cuir en corner (39e). Mais Messi reste Messi. C’est lui qui marque le deuxième but et qui donne la victoire à son équipe en crucifiant Oblak à bout portant (87e).

Suárez (5,5) : bon match de la part de l’attaquant uruguayen, il a été actif et a pesé sur la défense des Colchoneros. Il marque mais son but est refusé pour une faute sur Oblak (29e). Il frappe suite à une belle contre-attaque, au-dessus (34e). Il rate une occasion, pourtant facile et qui semblait à sa portée, en ouvrant trop son pied droit (49e). Pour finir son bon match, c’est lui qui donne le ballon à Lionel Messi, qui marque le deuxième but en deux temps.

Neymar (6) : le Brésilien a été le plus en jambe sur la ligne d’attaque catalane. Il a fait de bons débordements et de jolies sorties de balle (14e). C’était l’un des seuls à faire la différence en première mi-temps, mais l’ailier partait de trop loin pour faire de réels dégâts et essayer de frapper. Bon match.

Retrouvez le film du match ainsi que les buts de la rencontre ici.