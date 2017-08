Que le transfert aboutisse ou non, personne à Barcelone ne pourra reprocher à Philippe Coutinho un quelconque manque d’envie de rejoindre la Catalogne. Depuis plusieurs semaines déjà, le FC Barcelone ne cesse de lancer des assauts pour attirer le joueur brésilien dans ses rangs. Mais à chaque fois, les dirigeants du club catalan se sont heurtés à leurs homologues de la Mersey et à Jurgen Klopp, qui ne comptent vendre leur joueur sous aucun prétexte. D’après Sport, le joueur, qui a déjà réalisé une transfert request, est encore passé à l’action.

Il y a eu cette nuit une nouvelle réunion entre les agents du joueur et la direction de Liverpool, au cours de laquelle le clan Coutinho a réaffirmé aux Reds les envies d’ailleurs du joueur de la Canarinha. Et de son côté, le Barça va aussi faire sa part des choses puisque, toujours selon le média catalan, le club va lancer l’assaut final pour boucler une opération qui pourrait finalement dépasser les 150 millions d’euros ! Il faut dire que, du moins selon la presse anglaise, les Anglais avaient déjà repoussé une proposition de 125 millions d’euros !

Sport précise aussi que le club de Liga espère boucler l’opération avant mardi. Après Ousmane Dembélé, officialisé vendredi, le Barça pourrait donc rapidement conclure une nouvelle grosse arrivée, et Philippe Coutinho pourrait devenir le deuxième joueur le plus cher de l’histoire, dépassant le Français qui occupe actuellement cette place. On notera que, de son côté, Marca explique que la piste Di Maria est toujours d’actualité et que le Barça espère recruter les deux joueurs, mais qu’il faudra vendre avant.