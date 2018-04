Mardi soir, face au Celta, Ernesto Valverde a aligné un onze sans le moindre joueur formé au FC Barcelone. Du quasiment jamais vu à Barcelone ces dernières années. Effectivement, la dernière fois que le Barça a démarré une rencontre sans joueur formé dans ses rangs remonte à l’année 2002 ! On se rappelle aussi d’un match en 2012 face à Levante, où les onze joueurs sur le terrain étaient formés au club. Et en Catalogne, où les Culés sont très attachés à leurs valeurs et leur identité, ça fait forcément parler. Qui plus est lorsque de nombreux joueurs formés à La Masia réalisent de belles performances dans d’autres clubs. Certains ont tout simplement décidé de quitter le club pour se tourner vers d’autres challenges, d’autres ont été poussés vers la sortie ou sont partis à un très jeune âge après avoir vu les portes de l’équipe première se fermer devant eux.

Le quotidien Marca dévoile ainsi un XI type des joueurs formés au sein de l’académie catalane. Dans les cages on retrouve ainsi Pepe Reina, qui après quelques apparitions en équipe première au tout début de sa carrière a connu une suite d’aventures particulièrement riche, à Villarreal, Liverpool, au Bayern ou à Naples. Il est d’ailleurs toujours titulaire chez les Napolitains à presque 36 ans, et toujours appelé en sélection. Devant lui, le quotidien madrilène a opté pour une défense à 3, avec Alejandro Grimaldo, qui avait décidé de rejoindre Benfica à l’hiver 2015, Luis Enrique ne comptant pas sur lui. Avec lui, Marc Bartra, qui renaît de ses cendres au Betis après une aventure en demi-teinte au Borussia Dortmund. Enfin, pour compléter ce trio, Hector Bellerin, indétrônable sur le côté droit de la défense d’Arsenal, et que le Barça a déjà tenté de rapatrier à plusieurs reprises.

Du beau monde dans le secteur offensif !

Le milieu a également de l’allure ! Thiago Alcantara, qui est l’un des plus gros regrets des supporters barcelonais, confirme tout son potentiel avec le Bayern Munich et la sélection espagnole. Son frère, Rafinha Alcantara, a rejoint l’Inter cet hiver et semble avoir convaincu la direction milanaise, qui souhaite déjà le conserver et négocier son achat auprès du club catalan. Cesc Fabregas est également présent dans ce onze, même si lui a vraiment eu sa chance du côté de Barcelone et n’a pas forcément convaincu. Gerard Deulofeu est également présent dans le onze de Marca, auquel on peut rajouter des joueurs comme Thiago Motta ou Jonathan Dos Santos.

Aux avants-postes, on pense ainsi à Mauro Icardi, l’attaquant de l’Inter qui cartonne et affole le mercato. L’attaquant argentin ne figure pas dans la composition dressée par Marca mais il a bel et bien terminé sa formation au sein du club barcelonais, qu’il a ensuite quitté pour la Sampdoria. Ensuite, on retrouve Sandro Ramirez, qui a réalisé une très belle saison 2016/2017 à Malaga bien qu’il peine lors de cette exercice, après une première partie de saison ratée à Everton et un manque de régularité à Séville. Enfin, Pedro Rodriguez complète ce joli onze. On peut aussi parler de joueurs comme Munir El Haddadi, auteur de prestations intéressantes avec Alavés, Tony Sanabria, Baldé Keita ou Cristian Tello. Autant dire qu’Ernesto Valverde et le public barcelonais aimeraient bien voir revenir certains de ces joueurs au club...