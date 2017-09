Le transfert rocambolesque d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone a largement agité la planète football cet été. Après plusieurs jours de négociations âpres et disputées entre le Borussia Dortmund et le Barça, l’international français a rejoint la Catalogne moyennant une indemnité estimée à 105 millions d’euros assortis de 42 millions de bonus. Blessé dès sa troisième apparition avec les Blaugranas, une rumeur insistante circulait en Allemagne sur une possible baisse du montant de la transaction.

Mais celle-ci a vite été balayée d’un revers de main par le directeur général du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke qui a confirmé que l’accord était définitif et ne pouvait plus être retoqué. Ce vendredi, le média allemand Spiegel Online via Football Leaks a communiqué tous les détails liés au transfert de l’ancien rennais à Barcelone. Et il semblerait que toutes les parties s’y retrouvent très clairement. Ainsi, le Barça doit payer 105 millions d’euros en deux versements.

3,3 millions d’euros promis à Dembélé en cas de triplé

Mais la répartition des bonus vaut également son pesant d’or. On y apprend en effet que sur les 40 millions de bonus, le club catalan versera 5 millions d’euros à Dortmund après 25 matchs joués, cinq millions après 50 matchs, cinq millions pour 75 matchs disputés et une somme similaire après 100 matchs. Le grand gagnant dans cette opération reste le principal protagoniste qui va percevoir un salaire estimé à 12 millions d’euros par an, soit cinq fois plus que ses émoluments à Dortmund.

Lors de sa signature au FC Barcelone, l’ailier gauche tricolore a empoché la bagatelle de 3 millions d’euros. Les pensionnaires du Camp Nou devront également verser 6,7 millions d’euros liés à des bonus spécifiques. Enfin, Ousmane Dembélé recevra 3,3 millions d’euros en cas de triplé du Barça Ligue des champions, Liga et Coupe du Roi. En revanche, le montant perçu par le Stade Rennais sur la globalité de la transaction n’a pas filtré. Le club breton devait initialement percevoir 25% des 147 millions d’euros. Des chiffres vertigineux qui vont sûrement faire débat...