Le Barça s’en est plutôt bien sorti ce week-end. Sur la pelouse de l’Atlético, les Blaugranas se sont imposés 2-1, avec beaucoup de réussite puisqu’ils ont beaucoup subi, surtout en première période, en plus d’avoir marqué sur des actions avec plusieurs contre-favorables en leur faveur. Une victoire bien payée donc, mais qui a permis aux Catalans de repartir de celui qui est sans aucun doute l’un des déplacements les plus compliqués de la saison en championnat, le plus difficile à négocier même si on met de côté le Clasico. Et une fois encore, un homme a fait la différence : Lionel Messi. S’il a été moins en vue que d’habitude dans le jeu, c’est (encore) lui qui a marqué le but de la victoire.

En 21 matchs disputés en championnat cette saison, le crack argentin totalise déjà 20 buts et 4 décisives. Des statistiques plus qu’honorables compte tenu de sa position un peu plus reculée sur le terrain qu’il y a encore quelques années. C’est d’ailleurs le joueur avec le meilleur ratio de buts par minutes jouées, avec un but toutes les 85 minutes, devant Alvaro Morata, un but toutes les 94 minutes. Mieux encore, il totalise maintenant 400 victoires toutes compétitions confondues sous les couleurs du Barça. Seuls deux joueurs, également de sa génération, sont devant lui : Xavi (476 victoires) et Andrés Iniesta (417 victoires). La répartition de ses 400 succès est la suivante : 277 rencontres de Liga, 41 de Copa del Rey, 66 de Ligue des Champions, 8 de Supercopa, 3 de Supercoupe d’Europe et 5 de Mondial des Clubs.

Messi, la bête noire de l’Atlético, mais pas que...

L’occasion de se pencher de plus près sur certaines statistiques très intéressantes. Parmi ces 400 victoires, 222 ont été obtenues au Camp Nou et 178 à l’extérieur. Ainsi, l’Atlético de Madrid est la victime préférée de l’Argentin en Liga. Il totalise ainsi 21 buts en autant de rencontres de championnat face aux Colchoneros ! Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le natif de Rosario a un faible pour les grosses équipes, puisqu’en plus des pensionnaires du Vicente Calderon, ses autres victimes préférées sont, toutes compétitions confondues cette fois, l’Atlético Madrid (27 buts), Séville (27 buts), Valence (22 buts), l’Athletic Bilbao (22 buts) et le Real Madrid (21 buts).

Ses statistiques totales, Barça et Argentine confondus, sont aussi impressionnantes : 545 buts et 225 passes décisives en 682 matchs. Depuis l’arrivée de Luis Enrique au Barça à l’été 2014, il affiche 134 buts et 60 passes décisives au compteur toutes compétitions confondues. Quant à la MSN, qui explose les records depuis l’arrivée de Luis Suarez, Messi en reste le meilleur buteur. Depuis que l’Uruguayen a débuté avec le club catalan, le n°10 a inscrit 82 buts et 31 passes décisives en 84 apparitions de Liga. Suarez le devance cependant en termes de passes décisives (38 en autant de participations, et 74 buts). Neymar est lui un peu à la traîne avec 44 buts et 25 assists. Et la saison étant encore longue, nul doute que Messi et ses acolytes vont continuer de faire exploser leur ligne de stats...