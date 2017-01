Les amateurs de football ibérique avaient droit à une belle affiche ce soir. Sur la pelouse du Santiago Bernabéu, le Real Madrid accueillait le Celta Vigo pour ce match aller des quarts de finale de la Copa del Rey. Zinedine Zidane revenait à un 4-3-3 assez traditionnel après avoir tenté le pari du 3-5-2 le week-end dernier face à Séville. Lucas Vazquez et Marco Asensio accompagnaient ainsi Cristiano Ronaldo en pointe de l’attaque merengue. Du côté du Celta, on retrouvait un onze qui avait lui aussi fière allure, même si on notait l’absence de Fabian Orellana, écarté et mis à la porte suite à des problèmes avec Eduardo Berizzo.

Les Merengues contrôlaient la rencontre et avaient le pied sur le ballon, mais étaient trop imprécis dans les derniers mètres. Pour leur part, les Galiciens allaient opérer en contre, via un Iago Aspas très actif devant. Si les deux équipes étaient très brouillones devant, elles se frayaient facilement des chemins vers les derniers mètres adverses, avec des défenses pas forcément toujours en place. Mais les vraies occasions se faisaient toujours attendre... On notera tout de mêmes de belles actions offertes par Lucas Vazquez devant, pendant que Casemiro était omniprésent dans l’entrejeu.

Iago Aspas, le bourreau du Real Madrid

La deuxième période démarrait elle aussi sur un rythme assez morne. C’est Morata, d’une frappe surpuissante, qui était proche de faire trembler les filets en premier mais Sergio Alvarez mettait la main (58e), avant que Lucas Vazquez tente sa chance de loin, sans trouver le cadre (59e). Et c’est bien le Celta qui allait prendre l’avantage ! Après un long rush de Bongonda côté gauche, le Belge centrait dans la surface. Marcelo dégageait péniblement, Aspas récupérait le ballon au niveau du point de penalty et le catapultait au fond des filets (1-0, 64e). Pas de quoi perturber les Merengues, puisque cinq minutes plus tard, Marcelo remettait les deux équipes à égalité d’une demi-volée déviée par un rival (1-1, 69e).

La rencontre allait entrer dans un rythme de folie. Pratiquement sur le coup d’envoi, les Galiciens allaient une nouvelle fois prendre le dessus. Iago Aspas lançait Jonny en profondeur. Le jeune latéral, pourtant peu habitué à se retrouver dans ce type de situation, gagnait à merveille son mano à mano avec Casilla (2-1, 70e). Dès lors, les troupes de Berizzo allaient verrouiller derrière, laissant tout de même quelques opportunités aux locaux. Varane avait une superbe occasion d’égaliser, mais le Français manquait le cadre de très peu sur cette tête (81e). Pire encore, Benzema l’envoyait dans les nuages alors que Sergio Alvarez était déjà battu (83e) ! Pourtant fragile loin de ses terres, le Celta a finalement réussi à tenir et prend un bel avantage en vue du match retour. Les Madrilènes auront cependant clairement leur mot à dire à Balaidos.