« C’était très agréable d’être au Real Madrid, et dans les prochains jours je donnerai une réponse aux fans, qui ont toujours été à mes côtés. Nous avons fait l’histoire et maintenant nous devons en profiter. » Cette phrase, prononcée par Cristiano Ronaldo, avait semé le doute au Real Madrid juste après la victoire des Merengues contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions à Kiev contre Liverpool sur le score de trois buts à un.

Mais depuis, beaucoup de choses ont changé au Real Madrid. Jeudi, Zinedine Zidane, l’entraîneur de la Casa Blanca convoquait les journalistes pour une conférence de presse surprise où il annonçait son départ après deux ans et demi et trois Ligue des Champions glanées. Dès lors, tous les regards se tournent désormais vers l’international portugais champion d’Europe 2016. Personne ne semble savoir ce qu’il va se passer et comme le marché estival est devenu fou tous les rêves sont permis.

Il aurait informé ses coéquipiers de ses volontés

Hier, El Confidential avançait que Cristiano Ronaldo demandait la modique somme de 80 millions d’euros bruts par an en termes de salaire pour rester dans le club de Florentino Perez. Toutefois, Marca avance aujourd’hui une hypothèse qui ne devrait pas vraiment plaire aux socios de la formation de la capitale espagnole. En effet, le quintuple Ballon d’Or aurait annoncé à ses coéquipiers, avant la finale de la C1, son intention de les quitter.

Ainsi, les joueurs n’ont pas vraiment été étonnés de la sortie de Cristiano Ronaldo, mais juste de son timing, juste après une victoire historique. Le principal intéressé avait d’ailleurs reconnu que le moment de sa sortie avait été malheureux. Mais, avec sa clause de sortie à un milliard d’euros, les dirigeants madrilènes ont bon espoir de conserver leur élément le plus médiatique alors que des rumeurs l’envoyant à Manchester United ou au Paris Saint-Germain commençaient à faire leur chemin...