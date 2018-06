Entre le Real Madrid et Cristiano Ronaldo, le mal est profond. Tout remonte à il y a un an. Après la deuxième victoire de l’équipe de Zinedine Zidane en finale de la Ligue des Champions, Florentino Pérez, le président de la Casa Blanca, avait promis au quintuple Ballon d’Or une belle revalorisation salariale. Mais l’offre n’est jamais parvenue jusqu’au Lusitanien qui s’est donc mis de côté, comme s’il avait été sous-estimé par le club treize fois vainqueur de la C1.

Ensuite, la cour assidue de Pérez pour Neymar a envoyé un autre signal à CR7. Celui qu’il allait probablement devoir laisser sa place de star au Brésilien dans les mois voire les années à venir. Alors, il s’est renfermé jusqu’à la finale contre Liverpool à Kiev cette année (3-1). Après la rencontre, il annonçait que c’était sympathique d’avoir joué chez les Merengues, remettant donc en question son avenir dans la capitale espagnole. Zidane parti, le flou règne encore plus depuis.

Il veut un salaire fixe à au moins 30 millions d’euros

Toutefois, les dirigeants espagnols ont transmis une nouvelle offre de contrat à Cristiano Ronaldo. Celle-ci s’élève à moins de trente millions d’euros par saison, mais pourrait atteindre 32,5 M€ s’il atteint certains objectifs restés secrets. Mais cela ne convient pas vraiment au poulain de Jorge Mendes, le super-agent portugais, si on en croit les informations de Bild et de Mundo Deportivo en ce lundi matin. En effet, l’ancien de Manchester se trouverait bien trop loin des émoluments de Neymar et de Messi.

Par conséquent, il demanderait une somme comprise entre 30 et 40 millions d’euros annuels en salaire fixe pour rester à Madrid une année de plus. Toutefois, à 33 ans, le Real Madrid ne semble pas convaincu qu’il faille lui offrir ce salaire. Les rumeurs de départs se font donc de plus en plus insistantes même si Javier Tebas, le président de la Liga, pense que le Portugais va bien rester chez le club de Florentino Pérez. Reste maintenant à savoir ce qu’en pense le futur entraîneur - on ne sait pas encore qui c’est - du cas Ronaldo.