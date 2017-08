Avec Neymar, on ne sait plus où donner de la tête. Aujourd’hui est à marquer d’une pierre blanche puisque c’est une lutte entre les deux ligues (espagnole et française) qui a vu le jour. Javier Tebas, le truculent Espagnol, avait annoncé qu’il n’accepterait pas l’argent de la clause si ce dernier était amené à la La Liga. En cause ? Des doutes sur la provenance des fonds, selon Marca. La LFP avait alors décidé de répliquer et d’adresser un communiqué.

« La LFP soutient le Paris Saint-Germain et souhaite la venue de Neymar dans le championnat de Ligue 1. Les services juridiques de la LFP sont en soutien et à la disposition du Paris Saint-Germain pour que le contrat de Neymar soit homologué dans les meilleurs délais », avait ainsi écrit la Ligue de Football professionnel en France. Un petit communiqué du plus bel effet puisqu’il semble (même à un degré limité) avoir porté ses fruits.

Tebas rétropédale

Dans un entretien accordé à la radio catalane, Rac1, Javier Tebas, a quelque peu fait marche arrière. Il a en effet expliqué en direct que la Liga ne dirait absolument rien si le FC Barcelone acceptait le règlement de cette clause et par conséquent sa provenance dont on ignore pour le moment absolument tout. Les conseillers de Javier Tebas ont aussi dû l’informer qu’il ne pourrait en aucun cas bloquer le transfert de la pépite brésilienne de 25 ans.

OJO !!! Tebas en @rac1 explica que si el BARÇA da el OK a los 222 millones de NEYMAR, la LIGA no dirá nada #mercato — Gerard Romero (@gerardromero) 3 août 2017

Ce sera alors ensuite à l’Union des associations européennes de football (UEFA) de juger ce transfert et son paiement. « Tout club doit respecter les règles du FPF sinon il devra en subir les conséquences. L’UEFA est extrêmement sérieuse à propos d’un renforcement du fair-play financier et espère son succès dans la stabilisation des finances du football européen », avait prévenu l’instance européenne ce jeudi matin. On commence enfin à voir le bout du tunnel et Neymar pourrait être Parisien dès demain.