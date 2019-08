L’opération Neymar est complexe, et ce n’est pas aux dirigeants du FC Barcelone qu’on va l’apprendre. Alors que le Brésilien met la pression sur Josep Maria Bartomeu et ses hommes pour qu’une offre satisfaisante soit enfin formulée au Paris Saint-Germain, les Barcelonais ont tout tenté jusqu’ici. De l’échange de joueurs au prêt avec option, mais rien n’a encore vraiment convaincu l’état-major parisien de lâcher son numéro 10. Les Catalans le savent, il va falloir faire des efforts.

Ces derniers tentent donc de trouver une formule pour convaincre Leonardo et compagnie. Comme l’explique Sport ce samedi, ils pourraient avoir trouvé la solution, avec une offre pas forcément facile à décortiquer. Cette proposition, présentée comme impossible à refuser par le journal, devrait à nouveau inclure des joueurs, ce qui ne semblait pourtant plus être d’actualité ces derniers temps.

Une offre qui s’étale sur deux étés

Le FC Barcelone va donc faire une offre en deux parties si on peut dire ainsi. Cet été, les Barcelonais proposeront un montant d’argent et un joueur au Paris Saint-Germain. L’été prochain, les Franciliens pourront soit choisir un deuxième joueur, soit demander plus d’argent au club catalan, qui souhaite étaler le plus possible d’éventuels paiements. Pour l’instant, la direction barcelonaise n’est pas pressée, et souhaite avant tout évaluer ses capacités financières pour mener à bien une opération d’une telle envergure.

Il faudra également convaincre des joueurs de filer vers la capitale française, et il faut que ces derniers aient une certaine valeur marchande. Au moins 100M€ à eux deux selon Sport dans le cas où les Parisiens acceptent. Il devra aussi s’agir de joueurs ayant un salaire conséquent, afin de libérer de la masse salariale. La proposition du Barça sera sur les bureaux parisiens dès lundi. Avec un Neymar qui n’a qu’une envie - revenir en Catalogne - la balle est plus que jamais dans le camp du Paris Saint-Germain.

