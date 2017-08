« Le joueur Neymar Jr, accompagné de son père et de son agent, a communiqué au FC Barcelone sa décision de quitter le club, dans une réunion qui a eu lieu dans les bureaux du club. Devant cette prise de position, le club leur a communiqué qu’ils vont devoir payer la clause libératoire du contrat en vigueur, qui depuis le 1er juillet est passé à 222 millions d’euros, et qui devra être versée dans son intégralité », publiait ce matin le FC Barcelone via un communiqué pour officialiser la volonté du joueur ainsi que leurs désirs pour le paiement de la clause. Ainsi, il n’y aura aucun cadeau fait au Paris Saint-Germain par le club blaugrana.

Cette histoire de clause, c’est à dire la somme - fixée aléatoirement par le club et le joueur dans son contrat - que l’on doit payer pour libérer un joueur de son contrat, agite toute la planète football et en premier lieu Javier Tebas, le président de la Liga : « non, nous n’accepterons pas l’argent d’un club comme le PSG, qui ne fait pas partie de la Liga, mais veut y exercer un droit, d’autant plus que ce club enfreint des règles et des lois. À savoir les règles de l’UEFA et le fair-play financier et les lois de l’Union européenne et de la concurrence en Suisse. Ce serait une contradiction d’accepter le paiement. Si le PSG arrive avec l’argent de la clause, nous ne l’accepterons pas ».

À quoi servent les clauses ?

En Espagne, tous les joueurs disposent d’une clause libératoire dans leur contrat. Dans certains cas, c’est le joueur lui-même qui verse l’argent à la Ligue espagnole qui doit ensuite la verser au club vendeur. Ander Herrera (Athletic Bilbao) avait reçu l’argent de Manchester United tout comme Geoffrey Kondogbia (FC Séville) celui de l’AS Monaco. Dans le cas Neymar, on évoque pour le moment un montage financier astucieux sans que toutefois on ne sache réellement les détails de l’opération.

Ces clauses servent avant tout à se protéger des éventuelles offres (généralement élevées et venant de l’extérieur). Dans le cas de Neymar, Josep Bartomeu évoquait il y a peu encore que tout club qui voudrait payer cette clause serait en infraction vis-à-vis du fair-play financier. Dans certains autres cas, des clubs trouvent le juste milieu, comme à Bilbao. Aujourd’hui la clause d’Inaki Williams est à 50 millions d’euros. Une somme plutôt refroidissante pour les clubs intéressés, pour un joueur considéré comme cadre au Pays Basque. Si un club venait à payer cette somme, l’Athletic ne pleurerait pas son départ.

Autre cas intéressant, celui de Ceballos au Betis Séville. L’international Espoirs espagnol s’est engagé contre 15 millions au Real Madrid cet été. Au niveau du talent pur, le milieu de terrain vaut bien plus, mais sa clause est celle de son premier contrat avec le Betis. Ce système est donc à double tranchant que ce soit pour les hauts prix comme pour les bas prix. Aujourd’hui, ce qui fait débat, c’est la manière avec laquelle va être payée la clause et aussi parce que l’on pensait cette clause dissuasive alors qu’elle ne l’est pas... pour le PSG !

Le précédent Figo

En réalité, rien ne peut s’opposer au paiement de la clause, même Javier Tebas. « Ils peuvent prévoir ce qu’ils veulent dans leur contrat, c’est ce qui fait foi entre les parties. Pour la législation espagnole, si ce qui est inscrit dans un contrat n’est pas contraire à la loi, ni à la coutume, ni à la morale, on ne peut pas dire : "on arrête tout, ce n’est pas bon" », nous a confié Gilbert Guirado, avocat au barreau français et espagnol. Mais qu’est-ce qui fait donc autant jaser et quels sont les précédents ?

Pour un transfert d’une telle hauteur, deux fois supérieur à celui de Paul Pogba de la Juventus Turin à Manchester United (105M€), les yeux sont donc rivés sur tous les participants. Reste à savoir comment les intéressés (notamment en Espagne) vont percevoir ce transfert, eux qui n’avaient pas vraiment apprécié le fait que Luis Figo (FC Barcelone) rejoigne l’ennemi, le Real Madrid, qui avait payé sa clause (de 61M€ à l’époque). La guerre avait été déclarée entre présidents de l’époque (Florentino Perez et Josep Lluís Núñez puis Joan Gaspart). On ne sait pas encore ce qui attend le PSG, mais le système des clauses commence à trouver ses limites.