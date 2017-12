Face à Valence, Lionel Messi a, une fois encore, laissé son compteur à zéro. Enfin, techniquement, il a inscrit un but, mais l’arbitre ne l’a pas accordé. Une action qui fait forcément polémique en Espagne. Mais quoi qu’il en soit, la statistique est là : La Pulga n’a plus scoré depuis six rencontres ; à savoir les duels face à l’Olympiakos, Séville, la Russie (avec l’Albiceleste), Leganés, la Juventus et Valence. C’est sa pire série depuis sept ans. Et forcément, ça fait parler. Avant ce choc face aux Chés par exemple, Marca mettait déjà en avant cette légère panne du natif de Rosario au niveau statistique. Cette sécheresse devant les cages est-elle le fruit d’un manque de réussite, d’un nombre de tirs pris moins importants ou d’éventuelles difficultés à se créer des occasions ?

Au vu des statistiques, on penche pour la deuxième option. Face à Valence, le numéro 10 du Barça n’a tiré que deux fois en direction des cages, comme face à Leganés le week-end précédent. Face à la Juventus en milieu de semaine, il n’avait tiré qu’une fois ! L’explication est toute trouvée : avec un milieu de terrain qui tourne moins bien - Ivan Rakitic - étant souvent pointé du doigt, l’Argentin doit jouer plus bas et c’est lui qui assume ce rôle de playmaker de l’équipe, parfois épaulé par Iniesta, comme ce fut le cas dimanche soir. N’étant pas forcément friand des tentatives lointaines, Messi score la majorité de ses buts de l’intérieur de la surface. Lorsqu’il en est éloigné, il préfère déléguer les responsabilités aux joueurs plus avancés, avec ces petites louches vers Suarez par exemple, souvent mal négociées par l’Uruguayen.

Le retour du Messi playmaker

La Pulga occupe donc une position plus reculée qu’en début de saison, où il était plus souvent à la finition. Il est par exemple fréquent de voir un joueur comme Paulinho devant lui sur le terrain sur les séquences de construction. Autre élément à prendre en compte : la méforme de certains de ses coéquipiers. Si l’Argentin est un joueur qui n’est pas forcément dépendant de ses partenaires pour briller et/ou marquer, force est de constater que le niveau très médiocre de Luis Suarez n’aide pas, et que les combinaisons se font rares dans les derniers mètres entre les deux hommes. Cette saison, seul Jordi Alba semble réellement s’entendre avec Messi sur le terrain, et le Catalan a déjà offert 4 buts au quintuple Ballon d’Or en championnat.

Même s’il ne marque pas, il reste sans aucun doute le meilleur joueur barcelonais actuellement, et la presse catalane continue de lui attribuer d’excellentes critiques dans ses comptes-rendus des rencontres. Sans scorer, il est le joueur le plus dangereux de l’équipe, d’autant plus que, comme expliqué plus haut, les autres joueurs offensifs barcelonais, à l’exception d’Alcacer qui avait fourni des prestations intéressantes ces derniers temps, sont dans le dur. Pas d’inquiétude à avoir, on devrait revoir Lionel Messi célébrer de nouveaux buts très rapidement, à condition d’être bien épaulé par ses coéquipiers...