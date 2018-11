Ousmane Dembélé a encore fait les unes de la presse catalane ce samedi, mais pas pour de bonnes raisons. Jeudi, le Français ne s’est pas présenté à l’entraînement et n’a pas donné signe de vie ni prévenu les médecins, alors qu’il souffrait d’une gastro-entérite. Les services médicaux du Barça ont ensuite mis plus d’une heure et demie à le localiser, et de façon globale, son comportement aurait du mal à passer auprès du staff et même auprès de certains de ses partenaires. Ernesto Valverde, qui ne l’a pas appelé pour la rencontre face au Betis de dimanche, a évoqué son cas samedi midi.

« Une punition ? Non, chacun peut interpréter ça comme il le souhaite. J’essaye de faire le mieux possible pour mon équipe. Demain, c’est lui qui sera en dehors du groupe », a lancé le Txingurri lors de la conférence de presse qui a avait lieu samedi midi. Il est vrai que le Français était malade jeudi, mais il s’est ensuite entraîné dans l’après-midi, puis vendredi, réalisant du travail spécifique en marge de ses coéquipiers. Samedi matin, il s’est entraîné normalement avec le reste de ses coéquipiers selon Mundo Deportivo.

« On espère pouvoir exploiter tout son talent pour le bien de l’équipe »

On peut aussi imaginer que, s’il avait été indisponible pour des raisons de santé, Ernesto Valverde l’aurait tout simplement précisé. L’entraîneur du club catalan a ensuite continué de répondre aux questions sur le Français. « Je n’ai rien à dire sur ça (les problèmes de discipline, NDLR). Les questions internes restent en interne et moi je prends en compte ce qui peut nous faire du bien pour demain, tant au niveau du groupe qu’au niveau individuel. On parle beaucoup des joueurs qui ne sont pas là mais on doit parler de ceux qui sont là. On espère pouvoir exploiter tout son talent pour le bien de l’équipe mais aussi celui du club, qui a fait un grand investissement », a-t-il ensuite expliqué.

« Les marchés des transferts sont faits pour nous renforcer. Le talent de Dembélé est difficile à trouver. On doit l’aider à l’exploiter. Il a un talent incroyable et on espère qu’il va le montrer qu quotidien. C’est un grand joueur et on attend le meilleur de lui, je n’ai rien d’autre à dire », a ajouté l’ex de l’Athletic quand la question d’un départ de l’ancien de Rennes au mercato lui a été posée. Une situation pas forcément évidente pour le joueur...