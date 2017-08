À lui tout seul, il a cristallisé les critiques émises sur la gestion calamiteuse du mercato du FC Barcelone. Après le départ de Neymar au Paris Saint-Germain et les difficultés rencontrées par les Blaugranas pour recruter le successeur du Brésilien, Paulinho (29 ans) a été l’objet de nombreuses critiques. En clair, il a été reproché au Barça d’avoir signé un chèque de 40 M€ pour enrôler un milieu défensif évoluant en Chine depuis 2015 dont le profil technique ne correspond pas vraiment aux attentes pour un joueur blaugrana.

Des reproches qui avaient d’ailleurs forcé les dirigeants catalans à se justifier lors de la conférence de presse de présentation du joueur. « Nous cherchions un joueur qui était capable de jouer aux trois positions du milieu de terrain et qui nous donne des choses différentes quand nous en avons le plus besoin. Il est un joueur avec beaucoup de qualités. Il est titulaire en sélection brésilienne. Paulinho a toujours suscité notre intérêt », avait déclaré Robert Fernandez, le secrétaire technique culé.

Paulinho veut être titulaire

Interrogé par le quotidien catalan Sport, Paulinho est également revenu sur cette vague de critiques. « Ça, je le savais que des choses allaient sortir. Qu’un joueur parte de Chine pour aller dans l’un des meilleurs clubs du monde... mais je suis serein et concentré sur mon travail. Ce sont des choses que j’ai déjà entendues et je n’y accorde pas d’importance. Je suis plus mûr, je ne pense qu’à aider Barcelone à gagner des titres. je suis un professionnel, et ça ne m’affecte pas ».

Bien décidé à prouver sa valeur, l’international auriverde (41 sélections, 9 buts) ne compte d’ailleurs pas aborder cette saison avec l’étiquette de remplaçant de luxe derrière des éléments tels que Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Ivan Rakitic ou encore Sergi Roberto. « Avec tout le respect que j’ai pour les joueurs ici, je suis venu avec l’idée d’être titulaire. Je respecte tout le monde, et mes idées sont de jouer et de débuter », a-t-il confirmé. Ses nouveaux coéquipiers de l’entrejeu sont prévenus !