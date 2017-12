Le président Bartomeu le clamait haut et fort depuis l’été dernier, mais la nouvelle tardait à être officialisée. Lié au FC Barcelone jusqu’en 2018, Lionel Messi (30 ans) a joué avec les nerfs des dirigeants blaugranas en repoussant l’annonce de sa prolongation de contrat. Finalement, le soulagement de tout le peuple blaugrana s’est produit le 25 novembre dernier avec l’officialisation de la signature du nouveau bail de la Pulga, désormais liée au Barça jusqu’en 2021.

Une excellente nouvelle pour le club catalan qui avait surtout été pointé du doigt pour son incapacité à empêcher Neymar de rejoindre une formation moins huppée, le Paris Saint-Germain. Mais pour conserver son quintuple Ballon d’Or, le Barça a dû payer cher. Très cher. Comme cela était attendu, l’international argentin a vu son salaire dépasser la barre des trente millions d’euros par saison puisqu’il devrait percevoir 35 M€ nets par an. Une jolie revalorisation pour un joueur qui touchait environ 20 M€ par saison. Mais ce n’est pas tout.

Un coût total de 350 M€ bruts

Le journal espagnol El Mundo nous dévoile en effet l’un des éléments les plus croustillants de cette prolongation XXL signée par Messi. Ainsi, en plus de son salaire et de ses bonus liés aux objectifs, le numéro 10 barcelonais a exigé à ses dirigeants une prime de 100 M€ bruts qui sera payée au joueur par tranche de 20 M€ (bruts) sur cinq ans ! Pour quelle raison ? Condamné à payer plus de 30 M€ au fisc espagnol après avoir été accusé de fraude fiscale, le Sud-Américain a voulu obtenir réparation de son propre club !

Une requête hallucinante qui permet donc au joueur d’ajouter à son salaire annuel un joli bonus. De quoi rendre encore plus jaloux Cristiano Ronaldo et ses 21 M€ annuels. Pour le Barça, en revanche, les regards seront tournés vers les caisses du club. En effet, El Mundo indique que toute cette opération coûtera la bagatelle de 350 M€ bruts aux Blaugranas (la prime de 100 M€ + le coût total brut du salaire versé au joueur). De quoi handicaper encore une fois le Barça dans ses campagnes de recrutement souvent limitées en raison d’une masse salariale trop conséquente ?