« Il y aura un avant et un après ce match ». Mundo Deportivo le sent, la prestation d’Ousmane Dembélé face à Villarreal hier soir (victoire 5-1) ressemble fort à un déclic pour l’ailier français. Auteur de deux buts, en fin de rencontre, et d’une chevauchée fantastique sur le premier but du match, l’ancien Rennais a enfin épaté tout le Camp Nou, mais aussi son entraîneur Ernesto Valverde, qui ne l’a pas ménagé ces dernières semaines en le laissant sur le banc de touche.

« Il a beaucoup de talent. C’est un joueur technique, qui joue avec ses deux pieds. Il est très rapide. C’est un très bon dribbleur. Je pense qu’il peut beaucoup nous aider, il est très jeune. Il a encore beaucoup à apprendre et beaucoup de temps devant lui pour progresser. Il doit continuer sur sa lancée. Aujourd’hui, il a montré ses qualités, c’était incroyable », a lancé l’entraîneur des Catalans à l’issue de la rencontre. La presse pro-Barça a emboîté le pas de l’entraîneur en mettant à l’honneur le Français. « Olé Dembélé » peut-on ainsi lire en Une de Sport ce jeudi. Mundo Deportivo et Sport l’ont également désigné homme du match.

« Son meilleur match depuis son arrivée »

« Son meilleur match depuis son arrivée l’été dernier », explique Mundo Deportivo. Les deux médias font le lien entre l’excellente prestation du Français et la rumeur de l’arrivée d’Antoine Griezmann la saison prochaine. « C’était sa réponse aux haters, à Griezmann et à ceux qui le voient hors du Barça », écrit ainsi Sport. En effet, la possible venue de Griezmann cet été pourrait faire du tort à Dembélé et à son temps de jeu, déjà en délicatesse au regard du schéma tactique adopté par Valverde.

Dans le 4-4-2 losange souvent mis en place, l’ancien Rennais, qui aura 21 ans le 15 mai prochain, a souvent eu du mal à se positionner. Hier, il a été plus à son aise dans un 4-3-3 qui a mis en lumière ses qualités de percussion. Le voilà redevenu, aux yeux des supporters catalans, celui qui pourra faire oublier les arabesques de Neymar. « Si ce match était un amuse-gueule pour la saison prochaine, alors il va s’amuser », peut-on lire dans Mundo Deportivo. Et tout le Barça avec !