Cet après-midi, le Camp Nou va revêtir ses habits de lumière pour la réception du Real Madrid (à suivre en direct commenté sur notre live). Si le FC Barcelone aborde ce Clasico avec appétit, les Merengues eux doivent absolument limiter la casse pour ne pas sombrer. Sur un siège éjectable, Julen Lopetegui joue clairement son avenir sur ce match couperet. Il faut dire que le Real réalise son pire début de saison depuis 2001-2002 avec quatorze points au compteur... Cerise sur le gâteau, cette affiche se jouera pour la première fois depuis 2007 sans Cristiano Ronaldo parti à la Juventus, et Lionel Messi blessé.

Dans ce contexte si particulier, Ernesto Valverde devrait opter pour un 4-3-3. Dans les buts, on retrouverait Ter Stegen, avec devant lui la charnière centrale composée de Gerard Piqué et Clément Lenglet en l’absence de Samuel Umtiti. Dans le couloir gauche, Jordi Alba devrait être titularisé tout comme Sergi Roberto à droite. Au milieu de terrain, Valverde pourrait aligner le trio composé de Sergio Busquets, Arthur et Ivan Rakitic. Enfin en attaque, Rafinha pourrait démarrer à la place d’Ousmane Dembélé sur la droite, Philippe Coutinho occuperait le flanc gauche et Luis Suarez serait chargé de convertir les offrandes distillées par ses partenaires.

Le Clasico de la dernière chance pour Julen Lopetegui

Côté madrilène, Julen Lopetegui alignerait un 4-3-1-2 avec Thibaut Courtois dans les buts. En défense, l’ancien sélectionneur de la Roja s’appuierait sur le duo Varane-Ramos en défense centrale. Marcelo, bien remis de son coup reçu à la cheville droite en Ligue des champions, occuperait le couloir gauche et Nacho le flanc droit. Devant la défense, Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric devraient tous débuter la rencontre.

En position plus avancée, le milieu espagnol Isco pourrait enchaîner une troisième titularisation depuis son retour de blessure. Enfin en attaque, on retrouverait Karim Benzema très prolifique dans les Clasicos (neuf buts marqués) et Gareth Bale. Assistera-t-on au dernier match de Julen Lopetegui sur le banc madrilène cet après-midi ? Réponse à partir de 16h15...