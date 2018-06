Lionel Messi est aussi génial sur le terrain que peu loquace face aux médias. Du moins habituellement. Car le journal espagnol Mundo Deportivo a eu droit à quelques déclarations particulièrement intéressantes de la Pulga, interrogée en marge du rassemblement de la sélection argentine. Le joueur de 30 ans a accepté de livrer son sentiment sur plusieurs dossiers chauds, à commencer par le marché des transferts et la stratégie du FC Barcelone, qui tente de convaincre Antoine Griezmann de le rejoindre.

Pour aider son club, Messi y est donc allé de son mot doux concernant le Français, en évoquant une possible collaboration en attaque. « Je l’ai toujours dit. Il est facile de s’entendre avec les bons joueurs et Griezmann fait partie des grands joueurs, il traverse actuellement un moment exceptionnel dans sa carrière. (...) Nous voulons être la meilleure équipe du monde et, pour cela, nous voulons les meilleurs, ensuite, c’est le problème du coach », a-t-il glissé. Il a aussi évoqué son cas personnel en assurant ne pas se préoccuper de son avenir ni de son contrat, qui court jusqu’en juin 2021.

Messi toujours autant fan de Neymar

Messi a donné son sentiment sur un éventuel retour de Neymar en Liga. Si c’est au Barça, alors il « adorerait. C’est un joueur exceptionnel, ce serait bien pour nous qu’il revienne mais je ne pense pas qu’il va le faire. C’est vraiment difficile. L’avoir à nouveau avec nous serait fantastique. Ça me ferait plaisir qu’il revienne ». Mais si c’était au Real Madrid ? « Au Real Madrid ? Pour dire la vérité, je n’aimerais pas du tout cela », a répondu l’Argentin, qui a aussi accepté de parler de son plus grand rival, Cristiano Ronaldo, et de ses possibles envies de départ.

« Eh bien, je ne sais pas ce qui lui a traversé l’esprit pour dire ça à ce moment-là », a-t-il glissé au sujet de ses déclarations après la victoire finale en Ligue des Champions. « Il a sûrement ses raisons, ce sont des décisions personnelles que je ne peux pas commenter car je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Je ne sais pas s’il part ou non ». Par contre, il a bien constaté que Zinedine Zidane avait quitté son poste d’entraîneur du Real Madrid, à sa plus grande surprise. « Cela a beaucoup surpris parce que personne ne s’y attendait. Mais il a aussi ses raisons. C’est aussi une bonne manière de quitter le club, il a pratiquement tout gagné ». Un bel hommage que Zidane appréciera sûrement.