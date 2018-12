L’arrivée de Thibaut Courtois au Real Madrid cet été a posé énormément de questions. Il faut dire que les Merengues comptent deux gardiens de très haut niveau, et la gestion de Julen Lopetegui - et maintenant de Santiago Solari - allait être observée de très près. Quelques mois plus tard, force est de constater que le Belge est de loin le choix numéro un. Le Costaricien avait disputé quelques rencontres sous les ordres de Julen Lopetegui, mais avec l’Argentin, il doit se contenter des miettes, à savoir les matchs de Coupe du Roi.

Une situation pas évidente pour celui qui fut un des principaux artisans des titres remportés par le Real Madrid sur la scène européenne ces dernières années. C’est donc sans surprise que le quotidien espagnol AS affirme ce week-end que le gardien veut quitter le Real Madrid, n’étant pas satisfait de ce rôle de remplaçant. Le média rajoute que la destination qui le tente le plus est la Premier League, et son entourage lui cherche déjà un point de chute en Angleterre. Il pourrait même partir dès le mois de janvier !

Le Real Madrid prêt à le laisser filer

Il faut dire que le départ de Zinedine Zidane a forcément pesé. Le Français s’était notamment opposé, à plusieurs reprises, à l’arrivée d’un nouveau gardien. David De Gea et Kepa Arrizabalaga notamment. Indiscutable pour le Français, Keylor Navas était également particulièrement apprécié par le reste du vestiaire madrilène, étant très proche de Sergio Ramos et de Cristiano Ronaldo, aujourd’hui à la Juventus.

Le Real Madrid lui, serait prêt à le laisser partir en cas d’offre intéressante en fin de saison, comprenant la frustration du gardien. Le plan madrilène pour la saison prochaine est plutôt clair : Courtois en numéro un et le jeune ukrainien Andriy Lunin (19 ans), actuellement prêté à Leganés, en doublure. Avis aux intéressés, un excellent gardien sera disponible dès le mois de juin !