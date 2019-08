Pogba rate le pénalty de la victoire et se fait descendre dans la presse

En Angleterre, La Pioche fait parler de lui, mais cette fois pour ses performances sur le terrain. Hier s’affrontaient Manchester United et Wolverhampton, sans qu’aucune équipe ne prenne finalement le dessus (1-1). Mais les Red Devils auraient pu l’emporter, ayant obtenu un penalty en deuxième période. C’est Paul Pogba qui l’a obtenu, et ce dernier a tenu à se faire justice, mais s’est heurté à Rui Patricio. Forcément cet échec qui coûte la victoire à United fait couler beaucoup d’encre outre-Manche. The Daily Telegraph parle par exemple de « la farce de Pogba sur penalty », lui reprochant d’avoir tiré alors que cela revenait de droit à Marcus Rashford. « La misère du penalty de Pogba » titre de son côté The Times. Enfin selon The Sun, Pogba est en plein confusion...

Un « Dembélé de verre »

En Espagne, le cas d’Ousmane Dembélé fait grincer des dents à Barcelone... L’attaquant français est une nouvelle fois blessé. Il souffre d’une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche, et sera absent 5 semaines. Une information que rapporte L’Esportiu et qui fait la Une du journal catalan qui parle de Dembélé « de verre ». Son absence fait aussi les gros titres dans les pages de Mundo Deportivo. Mais également chez Sport, qui rappelle que le Barça devra encore faire sans Messi s’entraîne en marge du groupe.

Transfert suspendu pour Dost

Le transfert de Bas Dost à l’Einstracht Francfort aurait capoté comme le signale Record. Il y avait pourtant un accord entre les deux clubs, c’est le Sporting qui l’avait annoncé. Mais la transaction est finalement suspendue pour des problèmes de dernière minute explique le quotidien portugais. Le problème viendrait de réclamations d’agents qui bloqueraient pour l’instant le transfert. Cependant tout pourrait être réglé en fin de semaine.

