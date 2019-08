Le fait du jour : l’Atlético de Madrid va s’offrir Rodrigo

L’Atlético de Madrid a beaucoup perdu sur le marché cet été, avec les départs de Godin et Griezmann. Mais les Colchoneros ont frappé très fort dans le sens des arrivées pour se faire une santé. Neuf recrues ont débarqué, dont le talent João Felix. Avec Diego Costa, Alvaro Morata et João Felix, on pensait l’Atlético bien armé offensivement. Eh bien pas assez au goût de l’entraîneur Diego Simeone, qui pourra compter sur un nouveau renfort de poids en la personne de Rodrigo Moreno, l’attaquant international espagnol qui évoluait à Valence. Les deux clubs sont tombés d’accord autour d’un montant de 60 M€ ; Et voilà l’Atlético Madrid qui dispose d’une attaque de feu pour la saison à venir.

La rumeur du jour : le prix de Paul Pogba grimpe encore

Le Real Madrid veut toujours recruter Paul Pogba, même si la fermeture du mercato en Angleterre complique forcément la tâche. Selon les dernières rumeurs en provenance de la presse anglaise, le club merengue a encore une chance de recruter le milieu français. Mais pour cela, il faudra aligner les zéros et offrir la modique somme de 160 M€ à Manchester United. Un montant qu’il sera possible de dépenser si le dégraissage des éléments indésirables (James, Bale) est couronné de succès.

Le joueur à suivre : Nabil Fekir (Betis)

Officialisé par le Betis le 23 juillet, Nabil Fekir a immédiatement été lancé dans le grand bain par son entraîneur Rubi pour la campagne de matches amicaux. Une entrée en jeu, quatre titularisations et un but plus tard, l’international français semble déjà parfaitement intégré chez les Beticos, à l’image de sa dernière apparition en date, le 7 août pour un match amical face à Las Palmas. Nabil Fekir profitait d’une interception de Joaquin, qui le trouvait devant la surface, pour aller ajuster le portier canarien Josep Martinez d’un intérieur du pied gauche imparable (1-0). Son premier but sous le maillot du Betis, devant un stade Benito Villamarin à moitié rempli. Débloquer son compteur, un détail pas anodin et qui peut laisser présager de bonnes choses pour le futur proche. Nabil Fekir sera à n’en pas douter l’une des attractions de la prochaine saison de Liga.

