Du côté du Real Madrid, la tendance semble être à l’arrivée d’un attaquant cet hiver. Et forcément, compte tenu des limitations liées aux règlement des compétitions européennes qui empêchent un joueur de jouer en Europe avec deux clubs différents sur la même saison, ou encore les prix excessifs demandés par les clubs, les options sont finalement assez rare. Un nom revient régulièrement cependant, celui de Mauro Icardi, qui pourrait par exemple jouer la Ligue des Champions avec le club madrilène.

On évoquait un prix de 120 millions d’euros pour l’international argentin, auteur de 18 réalisations en 20 rencontres de Serie A cette saison. Un prix élevé donc, mais pas hors de portée du Real Madrid, et qui pourrait même se justifier sans problèmes au vu du potentiel de l’intéressé. Ce profil de vrai buteur fait défaut au Real Madrid cette saison, et le joueur passé par la Masia pourrait être le renfort idéal aux yeux de beaucoup d’observateurs. Mais l’Inter ne l’entend pas de cette oreille.

Une clause valable... sous certaines conditions...

« Nous ne sommes pas préoccupés par d’éventuels intérêts, en plus de la clause libératoire (110M€) qui, je le rappelle, n’est valable que pour les clubs étrangers et que pour le mois de juillet. Mauro est bien à l’Inter et il veut réussir de grandes choses avec ce maillot. Son contrat est encore long, mais avec un peu de calme on pourrait aussi parler d’une prolongation », a affirmé le directeur sportif lombard Piero Ausilio à Premium Sport.

Florentino Pérez et compagnie sont donc prévenus. S’ils veulent s’offrir l’Argentin au cours de ce mois de janvier, il faudra donc débourser les 120 millions demandés par l’Inter, voire plus. Sinon, il faudra attendre le mois de juillet pour signer un chèque de 110 millions d’euros et ne pas avoir l’obligation de négocier avec les Italiens... Mais la pression des supporters et le manque d’efficacité de certains joueurs comme Benzema pourrait pousser l’état-major madrilène à frapper vite et fort dans les semaines à venir.